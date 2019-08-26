Жителей Каменки наградили за спасение односельчан при взрывах на арсенале

"Наград удостоились четверо жителей Каменки. Во время взрывов, происходивших в непосредственной близости от населенного пункта, каждый из них покинул деревню только после того как убедился, что нуждающихся в помощи людей на месте происшествия нет", - сообщили в пресс-службе. Жителям вручены почетные грамоты губернатора и памятные подарки.

Из-за взрывов на железнодорожном переезде вышел из строя подъемный механизм, заблокировавший выезд транспорта из деревни. Тракторист Александр Качкин ковшом трактора поднял шлагбаум и удерживал его до тех пор, пока все машины с жителями Каменки не проедут через переезд.

В это же время покинуть Каменку тем, у кого нет автомобилей, помогал Владимир Клепиков. Вместе с супругой он вывозил односельчан в безопасную зону на своей машине - люди сидели как в салоне, так и в прицепе. "Мы сами эвакуировались и решили, что по пути будем брать к себе в машину тех, кому нужна помощь. Машина полная была - девять человек в салоне уместились, а в прицепе еще человек 10 сидели [в прицепе]. Кто сам мог идти, по пути выпрыгивал, чтобы на это место можно было посадить пожилых людей или детей", сказал Клепиков.

В момент взрывов принимать оперативные решения об эвакуации пришлось сотрудникам местного детского сада. Ситуация осложнялась тем, что во время происшествия дети находились на прогулке. Эвакуацией детей занимались воспитатель Елена Попадык и заведующая детским садом Анастасия Русских.

Помимо жителей Каменки была отмечена Татьяна Ахремюк, повар из поселка Малиновка, где был развернут пункт временного пребывания. "5 августа я срочно приехала в школу ориентировочно к 20:30. И всю ночь, до 6 часов утра, мы готовили и кормили эвакуированных жителей. На два часа лишь сходила домой, а потом вновь вернулась нужно ведь было готовить для всех завтрак, а потом и обед с ужином. И я уже больше не покидала свое рабочее место до тех пор, пока все эвакуированные не разъехались", - сказала женщина.