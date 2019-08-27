Ил-76 сбросили 17,5 млн л воды на лесные пожары и места взрывов на арсенале под Ачинском

Авиация Минобороны прибыла в Красноярск в начале августа, когда в регионе горело более 1,1 млн га тайги. Также самолеты использовались для устранения последствий взрывов на военном складе в селе Каменка под Ачинском. В воскресенье, 25 августа, военная авиатехника покинула аэропорт.

КРАСНОЯРСК, 27 августа. /ТАСС/. Военные-транспортные самолеты Ил-76, базировавшиеся в аэропорту Красноярска, сбросили на лесные пожары в Сибири и на место взрывов на военном складе под Ачинском 17,5 млн литров воды. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе аэропорта Красноярск.

"За это время 10 военно-транспортных самолетов Ил-76 выполнили 822 взлетно-посадочных операций: вылеты начинались с 6 утра и заканчивались поздним вечером. В баки каждого Ил-76 заправлялось по 42 тонны воды, таким образом, за 25 дней аэропорт Красноярск снабдил самолеты военной авиации для тушения 17,5 млн литрами воды", - отметили в пресс-службе.

Также для борьбы с пожарами были задействованы вертолеты Ми-8, самолеты Ан-26, Ту-134, АН-12, Ан-124, Ту-154, Ил-62, Ан-72.

По данным на вторник в Красноярском крае действуют 77 лесных пожаров на общей площади 294 тыс. га. Угрозы населенным пунктам нет.

Все пожары действуют в зоне контроля, где огонь тушат только при угрозе населенным пунктам или объектам экономики. Возгорания зафиксированы только в Эвенкийском районе.