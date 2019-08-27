Глава Минприроды сообщил, что радиационный фон в районе взрывов под Ачинском не превышен

ТАСС, 27 августа. Радиационный фон в районе взрывов боеприпасов на арсенале в Ачинском районе Красноярского края был и остается в норме, сообщил во вторник министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин.

"Не нужно переживать за фон, он нормальный. Если бы фон был превышен, то люди были бы эвакуированы, для нас это не проблема - все мощности и возможности есть", - сказал министр на встрече со студентами Югорского государственного университета (Ханты-Мансийск).

Взрывы и пожар произошли на военном складе в Ачинском районе Красноярского края 5 августа, возгорание было ликвидировано 6 августа. Один человек погиб, 14 пострадали. Из населенных пунктов в радиусе 20 км от места происшествия были эвакуированы 16 тыс. человек. Повторные взрывы прогремели 9 августа, пострадали 25 человек.