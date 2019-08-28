Лесопромышленный комплекс в Братске после разлива щелока работает в обычном режиме

ИРКУТСК, 28 августа. /ТАСС/. Лесопромышленный комплекс группы "Илим" в Братске Иркутской области после разлива щелока, в результате которого пострадали три человека, работает в обычном режиме, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе компании.

"На месте работает специальная комиссия по расследованию несчастного случая. Комбинат работает в штатном режиме. Экологических и техногенных последствий, а также угрозы жизни и здоровью остальных сотрудников и жителей города нет", - сообщили в пресс-службе.

В компании уточнили, что несчастный случай произошел во время проведения в среду работ по ремонту насосного оборудования в одном из цехов. "Во время вскрытия насоса остатки щелока из трубопровода в виде брызг задели ремонтников. В результате три человека получили химические ожоги и были госпитализированы в городскую больницу. Угрозы жизни пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

По данным пресс-службы Минздрава области, один пострадавший находится в тяжелом состоянии, двое - в состоянии средней степени тяжести.

Группа "Илим" (штаб-квартира находится в Санкт-Петербурге) - один из мировых лидеров по производству целлюлозно-бумажной продукции. Предприятия компании расположены в Архангельской, Иркутской, Ленинградской и Московской областях. На ее комбинатах выпускается 75% всей российской товарной целлюлозы, 20% картона и 10% бумаги. Общий годовой объем производства целлюлозно-бумажной продукции превышает 3,4 млн т, она экспортируется в 70 стран.