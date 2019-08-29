Около 200 пострадавших от паводка в Приангарье предпринимателей обратились за субсидиями

ИРКУТСК, 29 августа. /ТАСС/. Порядка 200 предпринимателей, пострадавших от паводка в Иркутской области, обратились за помощью в межведомственный консультационный центр в Тулуне. Об этом журналистам в четверг сообщила заместитель министра экономического развития региона Марина Петрова.
"За три прошедших дня обратились порядка 200 предпринимателей. С помощью специалистов они готовят пакеты документов для получения субсидий и других мер поддержки. С 30 августа такой же консультационный центр открывается в Нижнеудинске. Помощь по подготовке документов для участия в конкурсе на получение субсидий будет оказываться предпринимателям этого муниципалитета", - сказала Петрова.
В настоящее время муниципалитеты формируют заявки на получение субсидий, много вопросов поступает по предоставлению субсидий на оборотные средства. "Сейчас совместно с Фондом развития моногородов прорабатывается вопрос по предоставлению беспроцентных займов, в том числе на приобретение оборотных средств", - уточнила замминистра.
Паводки в Иркутской области начались в конце июня, из-за сильных дождей реки вышли из берегов. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек, во вторую - в 56 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,3 тыс. человек.