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Паводок в Иркутской области

Около 200 пострадавших от паводка в Приангарье предпринимателей обратились за субсидиями

Межведомственный консультационный центр действует в Тулуне, с 30 августа такой же центр открывается в Нижнеудинске

ИРКУТСК, 29 августа. /ТАСС/. Порядка 200 предпринимателей, пострадавших от паводка в Иркутской области, обратились за помощью в межведомственный консультационный центр в Тулуне. Об этом журналистам в четверг сообщила заместитель министра экономического развития региона Марина Петрова.

"За три прошедших дня обратились порядка 200 предпринимателей. С помощью специалистов они готовят пакеты документов для получения субсидий и других мер поддержки. С 30 августа такой же консультационный центр открывается в Нижнеудинске. Помощь по подготовке документов для участия в конкурсе на получение субсидий будет оказываться предпринимателям этого муниципалитета", - сказала Петрова.

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В настоящее время муниципалитеты формируют заявки на получение субсидий, много вопросов поступает по предоставлению субсидий на оборотные средства. "Сейчас совместно с Фондом развития моногородов прорабатывается вопрос по предоставлению беспроцентных займов, в том числе на приобретение оборотных средств", - уточнила замминистра.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, из-за сильных дождей реки вышли из берегов. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек, во вторую - в 56 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,3 тыс. человек.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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