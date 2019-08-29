Около 200 пострадавших от паводка в Приангарье предпринимателей обратились за субсидиями

ИРКУТСК, 29 августа. /ТАСС/. Порядка 200 предпринимателей, пострадавших от паводка в Иркутской области, обратились за помощью в межведомственный консультационный центр в Тулуне. Об этом журналистам в четверг сообщила заместитель министра экономического развития региона Марина Петрова.

"За три прошедших дня обратились порядка 200 предпринимателей. С помощью специалистов они готовят пакеты документов для получения субсидий и других мер поддержки. С 30 августа такой же консультационный центр открывается в Нижнеудинске. Помощь по подготовке документов для участия в конкурсе на получение субсидий будет оказываться предпринимателям этого муниципалитета", - сказала Петрова.