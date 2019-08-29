Суд приговорил экс-главу томского УМВД к условному сроку

ТОМСК, 29 августа. /ТАСС/. Ленинский районный суд Томска признал виновным и приговорил к восьми годам лишения свободы условно и штрафу на сумму порядка 6 млн рублей экс-главу УМВД по Томской области Игоря Митрофанова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, получении взятки и мошенничестве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Назначить ему [Митрофанову] наказание восемь лет лишения свободы со штрафом в трехкратном размере взятки", - сказала судья, пояснив, что срок будет условным. Она добавила, что сумма штрафа для Митрофанова - порядка 6 млн рублей. В качестве смягчающих условий для приговора суд назвал участие в боевых действиях, наличие хронических заболеваний, раскаяние и возмещение ущерба.

Судом и следствием установлено, что Митрофанов получил от предпринимателя взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера для своих родственников, покупал у взяткодателя автомобили по сильно заниженной стоимости. Также он не организовал проверку о незаконных действиях подчиненного, который вымогал взятку у предпринимателя и при подаче заявления о назначении пенсии предоставил заведомо ложные сведения о проживании в районе Томской области, приравненному к Крайнему Северу.

В отношении бывшего начальника томской полиции было возбуждено три уголовных дела по статьям УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями", "Мошенничество при получении выплат с использованием своего служебного положения" и "Получение взятки в особо крупном размере"). Сам Митрофанов от последнего слова в суде отказался.