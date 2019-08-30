{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обрушение стены здания в Новосибирске

Реконструкцию насосной станции в Новосибирске после ЧП завершат к отопительному сезону

В правительстве региона сообщили, что власти рассмотрят вопросы оказания помощи пострадавшим и другой необходимой поддержки

НОВОСИБИРСК, 30 августа. /ТАСС/. Работы по реконструкции насосной станции в Новосибирске, где 28 августа произошло обрушение стены и погибли три человека, должны быть завершены к началу отопительного сезона. Такое решение было озвучено в пятницу на заседании комиссии по ЧС, сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области.

На эту тему
Что известно об обрушении стены здания в Новосибирске

"Несмотря на произошедшую ситуацию, важно завершить работы на объекте к началу отопительного сезона - соответствующие поручения даны профильным структурам", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что власти рассмотрят вопросы оказания помощи пострадавшим и другой необходимой поддержки.

ЧП произошло при проведении подрядчиком - компанией "Сибэм" - реконструкции здания насосной станции (1967 года постройки), которое принадлежит Сибирской генерирующей компании. По информации мэрии Новосибирска, при выполнении работ произошло сползание грунта.

Теги
РоссияНовосибирская областьОбрушение стены здания в Новосибирске
СК возбудил дело по факту исчезновения главы отделения Сбербанка в Стрежевом
По данным ведомства, утром 28 августа мужчина отвел ребенка в детский сад, после чего ушел в неизвестном направлении
Читать полностью