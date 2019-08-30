Реконструкцию насосной станции в Новосибирске после ЧП завершат к отопительному сезону

НОВОСИБИРСК, 30 августа. /ТАСС/. Работы по реконструкции насосной станции в Новосибирске, где 28 августа произошло обрушение стены и погибли три человека, должны быть завершены к началу отопительного сезона. Такое решение было озвучено в пятницу на заседании комиссии по ЧС, сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области.

Что известно об обрушении стены здания в Новосибирске

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"Несмотря на произошедшую ситуацию, важно завершить работы на объекте к началу отопительного сезона - соответствующие поручения даны профильным структурам", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что власти рассмотрят вопросы оказания помощи пострадавшим и другой необходимой поддержки.

ЧП произошло при проведении подрядчиком - компанией "Сибэм" - реконструкции здания насосной станции (1967 года постройки), которое принадлежит Сибирской генерирующей компании. По информации мэрии Новосибирска, при выполнении работ произошло сползание грунта.