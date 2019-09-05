Мэру Тулуна внесено предостережение за затягивание сроков обследования подтопленных домов

ИРКУТСК, 5 сентября. /ТАСС/. Мэру иркутского города Тулун, наиболее пострадавшего от наводнения, объявлено предостережение за затягивание сроков обследования поврежденных домов. Об этом сообщается в четверг на сайте прокуратуры Иркутской области.

"Мэру Тулуна объявлено предостережение о недопустимости затягивания сроков обследования поврежденных домов", - говорится в сообщении. Наводнение в Тулуне и Тулунском районе области подтопило более 3,5 тыс. домов, большинство из которых пришло в непригодное состояние.

Обследованием домов занимаются комиссии специалистов, по итогам работы которых принимается решение о выдаче жилищных сертификатов на право получения выплат по утрате жилья. "Для активизации деятельности межведомственных комиссий по обследованию жилья, созданных органами местного самоуправления, межрайонной прокуратурой главам 11 поселений внесены представления об устранении нарушений законов", - отмечает надзорное ведомство.

Тулун сильно пострадал от волны паводков в Иркутской области, когда уровень воды в реке Ия достиг почти 14 метров и в городе было затоплено 887 жилых домов и эвакуированы 835 человек.