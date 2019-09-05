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Ледовую арену и лыжные базы построят в Тулуне и Нижнеудинске

Вице-премьер Виталий Мутко сообщил, что обратился в Минспорта с просьбой поддержать создание в пострадавших городах футбольных газонов

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Многофункциональный комплекс с ледовой ареной и две лыжные базы будут построены крупными российскими компаниями в пострадавших от паводка городах Тулун и Нижнеудинске Иркутской области. Об этом на заседании правительственной комиссии по вопросам ликвидации последствий ЧС в регионе сообщил в четверг возглавляющий ее вице-премьер Виталий Мутко.

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"Газпром" будет строить многофункциональный комплекс в городе Тулун - это будет ледовая арена и многофункциональный комплекс. Мы попросили Олега Дерипаску, у него есть программа строительства лыжных баз. Мы договорились, чтобы две такие базы в Нижнеудинске и Тулуне были созданы", - сказал вице-премьер.

Мутко добавил, что обратился в Минспорта с просьбой поддержать создание в двух пострадавших от паводков городах футбольных газонов и помочь в строительстве стадиона в Нижнеудинске. "Надо не менять объект на объект, а делать тот, что люди просят", - добавил вице-премьер.

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Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссияИркутская область
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