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Паводок в Иркутской области

Многодетные, утратившие жилье из-за паводков в Иркутской области, получат по 1 млн рублей

Выплату установили для семей, в которых пять и более детей

ИРКУТСК, 12 сентября. /ТАСС/. Многодетные семьи, утратившие жилье в результате наводнения в Иркутской области, получат дополнительную компенсацию в сумме 1 млн. рублей, сообщается в четверг на сайте правительства Иркутской области.

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"Миллион рублей в качестве дополнительной меры соцподдержки будет выплачен многодетным семьям Иркутской области, утратившим жилье в результате наводнения <…>, денежная выплата установлена в отношении семей, воспитывающих пять и более детей. Мера соцподдержки предусмотрена за счет средств областного бюджета", - говорится в сообщении.

Заявление на выплату необходимо подать не позднее 30 ноября 2019 года. Дети, принятые под опеку (попечительство) или переданные на воспитание в приемную семью не учитываются, уточнили в правительстве.

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РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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