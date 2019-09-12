Многодетные, утратившие жилье из-за паводков в Иркутской области, получат по 1 млн рублей

ИРКУТСК, 12 сентября. /ТАСС/. Многодетные семьи, утратившие жилье в результате наводнения в Иркутской области, получат дополнительную компенсацию в сумме 1 млн. рублей, сообщается в четверг на сайте правительства Иркутской области.

"Миллион рублей в качестве дополнительной меры соцподдержки будет выплачен многодетным семьям Иркутской области, утратившим жилье в результате наводнения <…>, денежная выплата установлена в отношении семей, воспитывающих пять и более детей. Мера соцподдержки предусмотрена за счет средств областного бюджета", - говорится в сообщении.

Заявление на выплату необходимо подать не позднее 30 ноября 2019 года. Дети, принятые под опеку (попечительство) или переданные на воспитание в приемную семью не учитываются, уточнили в правительстве.