Пострадавшие от паводков в Приангарье бизнесмены получат по 200 тыс. рублей

Для получения средств бизнесменам необходимо предоставить соответствующий пакет документов в Министерство экономического развития Иркутской области или в многофункциональные центры региона. "Предпринимателям необходимо принести заявление на предоставление субсидий, копию документа, удостоверяющего личность для индивидуальных предпринимателей, а также документа, подтверждающего полномочие лица на представление интересов при подаче бумаг. Кроме того, требуется предоставить заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя <…>. В пакете должны содержаться один или несколько документов, подтверждающих осуществление деятельности на территории, пострадавшей в результате паводков", - уточнили в пресс-службе.

В меры поддержки предпринимателей, бизнес которых пострадал от наводнения, входят субсидии на ремонт помещений и оборудования, на погашение арендных платежей.