В Иркутской области получили новое жилье 350 из 5,7 тыс. пострадавших от паводков семей

"По данным на 12 сентября оплачено 350 свидетельств на сумму 923,4 млн рублей", - говорится в сообщении.

ИРКУТСК, 12 сентября. /ТАСС/. Новое жилье в Иркутской области по данным на 12 сентября получили 350 из 5 718 пострадавших от паводков семей, сообщила в четверг журналистам пресс-служба вице-премьера РФ Виталия Мутко.

По данным ведомства, в Иркутской области из-за паводков без жилья остались 5 718 семей - это свыше 17 тысяч человек. В регион из федерального бюджета на выплаты на приобретение и строительство жилья направлено 14,1 млрд рублей, уточнили в пресс-службе ведомства.

Прием документов на выдачу свидетельств продолжается, на 10 сентября заявления подали 4512 семей, свидетельства оформлены для 3002 семей.

Всего пострадавшим от наводнения в Иркутской области на 9 сентября выдали 2 772 сертификатов на выплаты для приобретения жилья, уточняли в Минстрое РФ. Выдачу ускорили после критики вице-премьера РФ Виталия Мутко, который в конце августа заявил, что региональные власти должны ускорить работу по выдаче жилищных сетификатов и больше помогать людям в оформлении документов на новое жилье.