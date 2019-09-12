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Паводок в Иркутской области

Для пострадавших от паводков в Приангарье до конца года построят 100-150 домов

По словам первого замглавы Минстроя РФ Леонида Ставицкого, идет не только возведение самих домов, но и централизованных сетей, школ, детских садов, спортивных комплексов

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Для лишившихся жилья во время летних наводнений жителей Иркутской области до конца года будет построено от 100 до 150 домов, сообщил журналистам в четверг первый заместитель министра строительства и ЖКХ России Леонид Ставицкий.

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"В общей сложности это может быть от 100 до 150 домов. Идет комплексная застройка: не только возведение самих домов, это еще и централизованные сети, и школы, и детские сады, и спортивные комплексы", - сказал он.

Вице-премьер Виталий Мутко в свою очередь уточнил, что для пострадавших будут возводиться как многоквартирные дома, так и индивидуальные.

Ранее в четверг правительство утвердило программу восстановления жилья, объектов инфраструктуры, связи и административных зданий в пострадавших от наводнения районах Иркутской области. Программа будет реализовываться в 2019-2023 годах.

Премьер-министр Дмитрий Медведев поставил задачу восстановить разрушенную наводнением инфраструктуру в регионе до 2024 года.

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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