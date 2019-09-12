Инвестпроекты в пострадавших от паводка районах Приангарья потребуют более 2 млрд рублей

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Реализация инвестиционных проектов в пострадавших от паводка районах Иркутской области потребует более 2 млрд рублей, сообщил на заседании правительственной комиссии по ликвидации паводка губернатор региона Сергей Левченко.

"Общий план всех инвестиционных проектов на сегодняшний день включает более 2 млрд рублей, реализация которых, в основном, в городе Тулуне", - сказал Левченко.

По его словам, в настоящее время принят план экономического развития территории, который подразумевает помощь предпринимателям в виде компенсации затрат в 200 тыс. рублей при условии обоснования этих трат документами. Также власти помогают сделать технико-экономическое обоснование проектов.

Самостоятельный ремонт домов проводят 22% пострадавших

Самостоятельный ремонт пострадавших от паводка в регионе домов проводят 779 граждан, это составляет 22% от общего числа пострадавших, сообщил также Левченко.

"В связи с открывшейся возможностью авансирования работ, которую мы провели решением на уровне правительства, 779 граждан уже осуществляют ремонт самостоятельно, это 22%", - сказал он.

По его словам, еще 69 заявлений на перечисление аванса находятся в проработке. Для 1200 индивидуальных жилых домов, которые составляют 36% от всех пострадавших домов, в настоящее время прорабатываются решения.

Пострадавшие от паводков жители Иркутской области могут получить 50-процентный аванс на затраты, связанные с капитальным ремонтом домов и квартир. После произведенных работ в отремонтированные таким образом дома и квартиры надо будет пригласить представителя администрации, который составит акт, после этого можно будет получить вторую часть суммы, которая определена как возмещение затрат на капремонт.