Более двух тысяч пострадавших от взрывов на военном складе под Ачинском получили выплаты

КРАСНОЯРСК, 16 сентября. /ТАСС/. Более 2 тыс. человек, чье имущество пострадало в августе от взрывов на военном складе в Ачинском районе Красноярского края, получили материальную помощь. Об этом сообщается на сайте администрации района.

"Более 2 тыс. человек, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации в Каменке, получили материальную помощь. На сегодня <...> выплаты в размере до 10 тыс. рублей получили 1960 жителей Ключинского сельсовета, Ачинска и других районов на сумму более 17 млн 388 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Кроме того, более 320 семьям были выделены средства из резервного фонда правительства края: в связи с частичной утратой имущества - до 20 тыс. рублей, полной утратой имущества - до 50 тыс. рублей. На эти цели было перечислено 4,77 млн рублей.

Взрывы и пожар произошли на военном складе в Ачинском районе Красноярского края 5 августа, возгорание было ликвидировано 6 августа. Один человек погиб, 14 пострадали. Из населенных пунктов в радиусе 20 км от места происшествия были эвакуированы 16 тыс. человек. Повторные взрывы прогремели 9 августа, пострадали 25 человек. Работы по ликвидации последствий ЧП продолжаются.