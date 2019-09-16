{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае

Более двух тысяч пострадавших от взрывов на военном складе под Ачинском получили выплаты

До 10 тыс. рублей получили 1960 жителей, кроме того, более 320 семьям выделены средства из резервного фонда правительства края

КРАСНОЯРСК, 16 сентября. /ТАСС/. Более 2 тыс. человек, чье имущество пострадало в августе от взрывов на военном складе в Ачинском районе Красноярского края, получили материальную помощь. Об этом сообщается на сайте администрации района.

На эту тему
Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае. Главное

"Более 2 тыс. человек, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации в Каменке, получили материальную помощь. На сегодня <...> выплаты в размере до 10 тыс. рублей получили 1960 жителей Ключинского сельсовета, Ачинска и других районов на сумму более 17 млн 388 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Кроме того, более 320 семьям были выделены средства из резервного фонда правительства края: в связи с частичной утратой имущества - до 20 тыс. рублей, полной утратой имущества - до 50 тыс. рублей. На эти цели было перечислено 4,77 млн рублей.

Взрывы и пожар произошли на военном складе в Ачинском районе Красноярского края 5 августа, возгорание было ликвидировано 6 августа. Один человек погиб, 14 пострадали. Из населенных пунктов в радиусе 20 км от места происшествия были эвакуированы 16 тыс. человек. Повторные взрывы прогремели 9 августа, пострадали 25 человек. Работы по ликвидации последствий ЧП продолжаются.

Теги
РоссияКрасноярский крайВзрывы на территории воинской части в Красноярском крае
Эксперты: российским ученым пока невыгодно создавать собственный инновационный бизнес
По их мнению, изменить ситуацию может развитие технопарков, а также государственная поддержка
Читать полностью