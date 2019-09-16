В мэрии Красноярска рассказали об обстоятельствах пожара с гибелью восьми человек

КРАСНОЯРСК, 16 сентября. /ТАСС/. Люди погибли во время ночного пожара в квартире многоэтажного дома в Красноярске, потому что не смогли открыть входную дверь. Об этом сообщил на брифинге первый вице-мэр города Владислав Логинов.

Пожар произошел в ночь на понедельник на улице Гусарова в Красноярске. Погибли восемь человек, из них четверо детей. По данному факту СУ СК по региону возбудило уголовное дело.

"В квартире находилось восемь человек. Получилось так, что заперли дверь изнутри и открывать ее можно только ключом, и те гости, которые приехали, не смогли открыть", - сказал Логинов.

По словам вице-мэра, общедомовые системы электроснабжения находятся в исправном состоянии. "Замечаний к содержанию этого дома у нас нет, здесь скорее всего сработал человеческий фактор. Квартира находится в аренде, собственник в Ачинске, соответственно лично контроль за своим помещением не осуществлял", - сказал Логинов. Также он отметил, что в квартире не проводилось никакой перепланировки.

По версии следствия, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем либо короткое замыкание проводки. В пожаре погиб прокурор Лесосибирска Василий Федорцов. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, также в пожаре погибли члены его семьи и семья сестры прокурора.