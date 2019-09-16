Источник: число пострадавших в ДТП с автобусом в Томске выросло до 12 человек

ТОМСК, 16 сентября. /ТАСС/. Число пострадавших при опрокидывании маршрутного автобуса №2 на Иркутском тракте в Томске выросло с 7 до 12 человек. Никому из них госпитализация не потребовалась, сообщил ТАСС источник в органах власти.

"Их было всего 12 (пострадавших): четыре были отпущены сразу на месте, семь были в больницу скорой медицинской помощи доставлены, один сам обратился. На текущий момент госпитализация не потребовалась никому", - сказал источник.

Как уточнили журналистам в пресс-службе областного департамента здравоохранения, состояние здоровья пострадавших медики оценили как легкой и средней степени тяжести. Все пострадавшие отправлены на амбулаторное лечение.

В понедельник автобус ПАЗ, следовавший по маршруту №2, врезался в столб на Иркутском тракте и перевернулся. Ранее исполняющий обязанности директора городского центра организации и контроля пассажироперевозок Денис Равинский сообщал о семи пострадавших.

По данным сервиса "Яндекс.Карты" в районе аварии наблюдаются пробки. "Сотрудники полиции обеспечивают безопасность дорожного движения с целью недопущения заторов", - сказали ТАСС в пресс-службе УМВД по региону. Также, по данным полиции, уже установлено, что в автобусе находились 20 человек. Возраст водителя автобуса - 50 лет.

Как ранее сообщал ТАСС директор компании-перевозчика ООО "ТрансАвто", которая отвечает за автобусный маршрут №2 в Томске, Юрий Иванов, водитель попавшего в ДТП автобуса работает с компанией по договору субподряда.

Утром он проходил медосмотр, а транспортное средство - техническое освидетельствование, никаких нареканий перед выходом на маршрут не было. Он также уточнил, что водитель не пострадал. По его словам, автобус почти новый (2017 года выпуска) и находится в хорошем состоянии. Причиной ДТП, по мнению Иванова, стал человеческий фактор.

В новость были внесены изменения (16:56 мск) - добавлен комментарий о состоянии пострадавших.