В полиции сообщили о неисправности тормозов у попавшего в ДТП под Красноярском автобуса

КРАСНОЯРСК, 17 сентября. /ТАСС/. Полиция выяснила, что у автобуса, съехавшего в реку в Красноярском крае в понедельник, были неисправны тормоза. Об этом сообщили во вторник журналистам в региональном главке МВД.

"Водитель автобуса ПАЗ перевозил рабочих птицефабрики в поселке Миндерла. Двигаясь в черте населенного пункта, из-за возникшей неисправности тормозной системы он не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим заездом в реку Бузим", - говорится в сообщении.

По данным полиции, травмы получили 14 из 23 человек, которые находились в автобусе. Восемь человек были госпитализированы.

По факту нарушения правил эксплуатации транспортного средства возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 264 УК РФ). В отношении водителя собраны материалы для административного производства, ему вменяется управление автобусом без тахографа и управление неисправным транспортным средством.