Лесные пожары и паводки не позволили в 2019 году вырасти турпотоку в Иркутской области

По данным агентства по туризму Иркутской области, каждый год турпоток в Иркутской области увеличивается на 3-4%, такие же ожидания были на 2019 год. В 2012 году регион посетили почти 977 тыс. гостей, в 2013 году больше 1,3 млн человек, а в 2018 - почти 1,7 млн. За последние три года турпоток вырос на 8,5%. Наибольшими темпами растет поток иностранных туристов.

ИРКУТСК, 24 сентября. /ТАСС/. Лесные пожары и наводнение лета 2019 года негативно отразились на туристическом потоке в Иркутской области, не позволив ему вырасти. Об этом во вторник сообщила журналистам руководитель регионального агентства по туризму Екатерина Сливина.

"Про спад пока не можем говорить, потому что еще не видели официальную статистику - она будет в ноябре. Но по оценкам операторов и турбаз, спад потока все-таки наблюдался. Мы предполагаем, что в лучшем случае не будет роста. Негативный информационный фон вызывает осторожность в отношении поездок в регион, где возникает чрезвычайная ситуация. У нас были и пожары, мы как жители на себе ощущали их последствия в виде дыма, и туристам, которые приезжали в регион, находиться в дыму было дискомфортно. А вторая волна паводка сыграла самую негативную роль", - сказала Сливина.

Во время второй волны паводка подтопления произошли в Слюдянском и Иркутском районах на побережье Байкала. Дожди, которые прошли в горах, смыли пешеходные дорожки и тропы на [хребет] Хамар-Дабан, пояснила Сливина. "Из-за оползней было приостановлено на несколько суток движение туристических поездов. Резонансным для нас было то, что в Листвянке (туристический поселок под Иркутском на берегу Байкала - прим. ТАСС) повредило часть набережной, вводились ограничения на доступ туристических автобусов в поселок. И все это произошло, когда было самое комфортное время пребывания на Байкале", - отметила глава агентства.

По ее данным, за семь месяцев 2019 года Иркутскую область посетили 762 тыс. туристов, что соответствует уровню того же периода 2018 года. Однако число иностранных туристов увеличилось на 35% и составило 209,5 тыс. человек. 90% туристов, посещающих регион, едут отдыхать на Байкал, небольшая часть выбирает другие маршруты, например, город Ангарск, где можно посмотреть парк деревянных скульптур и производство мороженого. Также туристы едут в Качугский район на Шишскинские писаницы - археологический памятник, состоящий из наскальных рисунков.

Летом из-за сильных дождей в Иркутской области прошли две волны паводка. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. Было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, более 5 тыс. строений пойдет под снос.