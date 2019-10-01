Пострадавшим от паводка призывникам Иркутской области может быть предоставлена отсрочка

Осенний призыв 2019 года пройдет с 1 октября по 31 декабря во всех 85 регионах РФ, призыву подлежит около 132 тыс. человек. Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский поручил индивидуально подходить к призыву на военную службу молодых людей из районов, пострадавших от паводков.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Военные комиссариаты Иркутской области могут предоставить призывникам из пострадавших от паводка муниципалитетов региона отсрочку от призыва в осеннюю кампанию. Об этом сообщил во вторник журналистам начальник организационно-мобилизационного управления штаба Центрального военного округа генерал-майор Александр Линьков.

"В текущем году было много кризисных ситуаций, в частности в Иркутской области в Тулуне и Нижнеудинске, который подверглись паводку в результате много людей потеряли кров и имущество. <…> Никто призывника, если он действительно попал в трудную жизненную ситуацию, в ходе этого [осеннего] периода забирать на военную службу не будет. Будут выработаны меры и предложения для него, возможно, если такие люди найдутся и попросят перенести призыв на следующий период, мы всем пойдем навстречу", - сказал Линьков на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС.

Генерал-майор добавил, что призывные комиссии округа предупреждены и готовы к этой работе. "К каждому [пострадавшему от паводка призывнику] будет применен индивидуальный подход, все будет зависеть от сложившихся обстоятельств", - заверил Линьков, отвечая на вопрос о призыве в пострадавших от паводка муниципалитетах Иркутской области.