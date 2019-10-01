В Иркутске продолжит работу кризисный центр для женщин, который суд постановил закрыть

ИРКУТСК, 1 октября. /ТАСС/. Кризисный центр "Мария", который с 2011 года безвозмездно помогает в Иркутске женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, будет продолжать работу, несмотря на решение суда о его ликвидации. Об этом сообщила во вторник ТАСС директор организации Наталья Кузнецова.

Суд в Иркутске постановил ликвидировать известный в городе кризисный центр для женщин "Мария". Иск подало управление Министерства юстиции РФ по Иркутской области в связи с тем, что организация не представила отчетность о своей работе за 2017-2018 годы.

"Мы работу свою будем продолжать и не намерены ее приостанавливать, потому что у нас люди, за которых мы несем ответственность, которым помогаем. Из помещения, где находится центр, нас пока никто не выселял. С адвокатом примем решение, которое будет наиболее правильным для нас. Возможно, будем судебное решение оспаривать", - сказала Кузнецова.

По ее словам, отчетность за 2017-2018 годы организация сдавала, представлена не была только отчетность за 2019 год. Кузнецова отметила, что ей непонятны претензии Минюста, поскольку непредставление отчетности за один год не является поводом для ликвидации некоммерческой организации. Директор центра сообщила ТАСС, что сейчас в "Марии" находятся пять женщин и десять детей. Организация работает за счет пожертвований и помощи волонтеров.

Кризисный центр "Мария" является одной из известных в Иркутске организаций, которые помогают женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, подвергшимся семейному насилию. В центре женщинам предоставляют временное жилье и помогают найти постоянное, оказывают помощь в поиске работы. Также женщины могут там получить юридическую помощь. При центре создан детский сад.