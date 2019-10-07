Третий директор сменился в аэропорту Кемерова с начала года

КЕМЕРОВО, 7 октября. /ТАСС/. Новый директор назначен в аэропорту имени Алексея Леонова в Кемерове, где с начала года из-за проблем с развитием и модернизацией аэровокзала уже сменились два руководителя. Им стал бывший генеральный директор аэропорта Читы Виталий Кашин, сообщил ТАСС в понедельник источник в органах власти Кемеровской области.

"Кашин Виталий Владимирович - новый директор аэропорта. [Смена руководства произведена] с целью более эффективного развития аэропорта и проведения его дальнейшей реконструкции", - рассказал собеседник агентства.

В конце мая 2019 года губернатор Кузбасса Сергей Цивилев раскритиковал работу аэропорта в Кемерове из-за того, что руководство аэровокзала не исполняло взятые на себя обязательства по модернизации. В июне руководивший долгие годы аэропортом Александр Рейх ушел в отставку, исполняющим обязанности руководителя был назначен бывший директор по производству аэропорта Толмачево в Новосибирске Павел Сизякин, который проработал на этом посту около трех месяцев.

Кемеровский аэропорт имени Алексея Леонова (входит в холдинг "Новапорт") представляет с собой комплекс из двух зданий - терминалов международных и внутренних авиалиний, построенных в 1960-1970-х годах. Пропускная способность в пиковый период нагрузки не позволяет обеспечить комфортный уровень обслуживания пассажиров. Также аэропорт не оборудован телескопическими трапами для посадки пассажиров, внутри зданий отсутствуют залы повышенной комфортности для пассажиров бизнес-класса.

Построить новый современный терминал в аэропорту Кемерова необходимо построить к 2022 году, когда он вместе с другими российскими городами будет принимать матчи мужского чемпионата мира по волейболу. Его строительство планируют начать весной 2020 года.