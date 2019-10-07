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Режим ЧС объявили в томском селе, где 1,3 тыс. жителей несколько дней остаются без света

В Катайге сломались основной и запасной дизельные генераторы

ТОМСК, 7 октября. /ТАСС/. Власти Томской области объявили режим ЧС в селе Катайга Верхнекетского района, где из-за поломки генератора с 3 октября 1,3 тыс. жителей остаются без электроэнергии. Это позволит как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии, сообщил ТАСС вице-губернатор региона Анатолий Рожков.

"Сейчас все нюансы юридические решаем, объявлен ЧС локального масштаба - процедура [решения проблемы] ускорена", - сказал Рожков.

Ранее глава Катайгинского сельского поселения Иван Носонов сообщил о поломке основного и запасного дизельных генераторов. В настоящее время электричество подали в учреждения соцсферы, готовится подключение еще одного запасного генератора, выделенного администрацией района. Ожидается, что электричество подключат жителям к 10 октября. Параллельно с этим готовятся документы для капремонта основного генератора - на эти цели требуется более 11 миллионов рублей.

Как пояснил вице-губернатор, средства на ремонт уже выделены - 11,5 млн рублей. Работы планируется закончить до конца года.

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