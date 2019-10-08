К поиску пропавшего в Туве подростка подключились военные

ТАСС, 8 октября. Военнослужащие подключились к поискам 17-летнего подростка, пропавшего пять дней назад в Тоджинском районе Тувы. Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

Сообщение о пропаже молодого человека поступило в дежурную часть отдела полиции 3 октября. Известно, что подросток направился от паромной переправы через реку Бий-Хем в сторону села Тоора-Хем.

"Военнослужащие мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Республике Тува, приступили к поиску 17-летнего подростка, потерявшегося в тайге", - сообщили в пресс-службе и добавили, что за помощью к командованию воинской части обратились власти региона.

Поисковая операция ведется в Тоджинском районе, что в 250 км от расположения бригады. В ней задействованы 30 военнослужащих бригады ЦВО, знакомых с местностью, сотрудники МЧС, полиции и местные жители.

В понедельник СУ СК по региону возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Расследование уголовного дела поручено первому отделу по расследованию особо важных дел. Следователями допрошены родители, учащиеся, преподавательский состав техникума, где учится несовершеннолетний, друзья и знакомые.

Тоджинский район расположен на востоке Тувы, значительную его часть занимает тайга.