Пропавшие в Кузбассе подростки найдены и помещены в реабилитационный центр

КЕМЕРОВО, 19 октября. /ТАСС/. Полицейские нашли в Новокузнецке двух 14-летних подростков, которые в пятницу не вернулись из школы. Их обнаружили на даче у родственников. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

"В результате поисковых мероприятий участковые уполномоченные полиции нашли несовершеннолетних на даче родственников одного из них. Предварительно установлено, что противоправных действий в отношении них не совершалось. <…> Оба подростка помещены в социально-реабилитационный центр", - сказали в ведомстве.

Правоохранительные органы не уточняют, по какой причине подростки не вернулись домой и были направлены в социальное учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Ранее региональное управление МВД распространило ориентировку на поиск двух подростков 2005 года рождения в Новокузнецке. Двое мальчиков ушли в пятницу в школу и не вернулись домой, их местонахождение было неизвестно более суток. Сотрудники полиции организовали поисковые мероприятия, в которых также принимали участие бойцы Росгвардии, следователи СК, волонтеры поискового отряда, представители общественности.