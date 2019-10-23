Спасатели на ночь приостановили поиски в районе прорыва дамбы в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 23 октября. /ТАСС/. Сотрудники МЧС приостановили на ночь поисково-спасательную операцию в районе прорыва дамбы золотопромышленного предприятия "Сисим" в Красноярском крае. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе МЧС на месте поисков.

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"Активная поисково-спасательная часть операции с наступлением темноты завершилась. Возобновление поисков планируется в четверг в районе 08:00 (04:00 мск)", - сообщил представитель штаба.

Ранее в МЧС поясняли, что в целом поисково-спасательная операция ведется круглосуточно, работы, которые можно вести в темное время суток, продолжаются, работает оперативный штаб.

В районе операции температура воздуха, по данным Гидрометцентра России, в ночь на четверг опустится до минус 10 градусов, днем потеплеет до плюс 2 градусов.