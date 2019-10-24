СК подтвердил данные о недостатке кислорода в выработке в Норильске, где погибли рабочие

КРАСНОЯРСК, 24 октября. /ТАСС/. Анализы воздуха с места гибели трех рабочих на руднике "Таймырский" на севере Красноярского края показали крайне низкую концентрацию кислорода. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК по региону.

"Для установления причины смерти троих работников рудника "Таймырский" в лабораторию были направлены пробы воздуха, собранного в выработке рудника, где находились трое погибших. В настоящее время по результатам лабораторного анализа установлено, что углекислый газ и метан находятся в пределах допустимой концентрации, а наличие кислорода составило от 1,67% до 2,78% от общего объема воздуха, что является крайне низким показателем предельной допустимой концентрации. Допустимое значение кислорода в воздухе для рабочей зоны составляет не менее 20%", - говорится в сообщении.

Ранее операционный директор компании "Норникель" Сергей Дяченко сообщил, что, по предварительным данным, рабочие погибли от недостатка кислорода.

По версии следствия, 22 октября двое сотрудников спустились в горную вентиляционную выработку транспортного заезда на глубине 1,345 тыс. метров для проверки состояния объекта. Через несколько часов, когда мужчины не вернулись, на их поиски отправился горный мастер. После того как все трое перестали выходить на связь, на их поиски отправилась группа, которая и обнаружила погибших. Следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии ранее возбудило уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее гибель нескольких человек (ч. 3 ст. 216 УК РФ).