Адвокаты обжаловали арест фигурантов дела о прорыве дамбы в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 24 октября. /ТАСС/. Адвокаты обжаловали арест гендиректора компании "Сисим" Максима Ковалькова и двух его подчиненных - горного мастера Евгения Александрова и начальника участка Андрея Еганова - по уголовному делу о прорыве дамбы в Красноярском крае. Об этом сообщил ТАСС представитель защиты.

По факту прорыва дамбы Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). Суд в Красноярске 21 октября арестовал на два месяца гендиректора компании "Сисим" Максима Ковалькова и двух его подчиненных - горного мастера Евгения Александрова и начальника участка Андрея Еганова.

"Все адвокаты (троих арестованных - прим. ТАСС) сегодня подали апелляционные жалобы на установление меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства, добавив, что рассмотрение жалоб пройдет в сроки, установленные законом.

Прорыв дамб в районе поселка Щетинкино в Красноярском крае на золотодобывающем прииске на Сейбе произошел 19 октября. Разработка месторождения велась компанией "Сисим" (входит в холдинг "Сибзолото"). Потоки воды практически смыли два рабочих общежития временного типа, где могли находиться до 80 человек. По последним данным, при прорыве дамбы погибли 17 человек. Трое числятся пропавшими без вести.