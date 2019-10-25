В Красноярском крае завершила работу горячая линия, открытая после ЧС с прорывом дамб

"Открытый в связи с чрезвычайной ситуацией, связанной с прорывом дамбы в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края, телефон горячей линии Главного управления МЧС России по Красноярскому краю завершил свою работу. Всего с момента возникновения ЧС поступил 761 звонок со многих регионов РФ", - говорится в сообщении.

ТАСС, 25 октября. Работа горячей линии, открытой из-за прорыва дамбы в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края, завершена. Всего за время ее работы поступил 761 звонок, сообщается пятницу на сайте краевого ГУ МЧС.

На сайте ведомства также сообщается, что решение о продолжении поисков троих пропавших без вести в результате прорыв дамб примут в пятницу вечером.

"Судьба троих рабочих золотодобывающей артели до сих пор неизвестна. Решение о продолжении поисковых работ в выходные дни будет принято на межведомственном оперативном совещании, которое состоится в рабочем поселке на месте ЧС по окончании дня", - говорится в сообщении.

Прорыв дамб в районе поселка Щетинкино в Красноярском крае на золотодобывающем прииске на Сейбе произошел 19 октября. Разработка месторождения велась компанией "Сисим" (входит в холдинг "Сибзолото"). Потоки воды практически смыли два рабочих общежития временного типа, где могли находиться до 80 человек. По последним данным, при прорыве дамбы погибли 17 человек. Трое числятся пропавшими без вести.

Следствие рассматривает в качестве приоритетной версии причин ЧП нарушения при ведении золотодобычи. Суд в Красноярске 21 октября арестовал на два месяца гендиректора компании "Сисим" Максима Ковалькова и двух его подчиненных - горного мастера Евгения Александрова и начальника участка Андрея Еганова.