Жильцы дома в Новокузнецке, где взорвался сейф, возвращаются в квартиры

КЕМЕРОВО, 29 октября. /ТАСС/. Жильцы многоэтажки в Новокузнецке Кемеровской области, где в субботу произошел взрыв сейфа и временно был расселен один подъезд из 36 квартир, утром во вторник начали возвращаться в свое жилье. Об этом ТАСС сообщил глава Новоильинского района в Новокузнецке Денис Елькин.

"Заключение экспертов - дом безопасен [для проживания]. Люди с 08:00 (04:00 мск) начали возвращаться в квартиры", - сказал Елькин.

По его словам, три квартиры многоэтажки из-за взрыва получили повреждения и временно непригодны для проживания. В течение ближайших дней в них будет проведено подробное комиссионное обследование, по результатам которого будет принято решение о целесообразности их ремонта. Жильцы разместились у родственников. В течение суток будет получено окончательное заключение экспертной комиссии, на основании которого власти примут решение о судьбе этих квартир.

"Если квартиры окажутся непригодны для жилья совсем, то это одна ситуация, если специалисты скажут, что здесь достаточно сделать капитальный ремонт и можно жить, то мы его делаем, и жильцы останутся в своих квартирах", - отметил Елькин.

26 октября в квартире девятиэтажного дома в Новоильинском районе Новокузнецка мужчина по просьбе своей двоюродной сестры попытался при помощи болгарки вскрыть сейф, в котором, как оказалось, хранились охотничьи принадлежности. В результате произошел взрыв с последующим пожаром. Несколько человек были госпитализированы. После ликвидации возгорания МЧС сообщило, что несущие конструкции дома повреждены не были, здание не отключали от коммунальных систем, однако власти решили провести дополнительное обследование дома. Временно жильцы одного подъезда были размещены в гостинице, пункте временного пребывания и у родственников.