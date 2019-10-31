Суд приговорил мародера из пострадавшей от взрывов Каменки к 2,5 года лишения свободы

"Следователи полиции доказали вину мужчины в шести эпизодах краж из квартир жителей поселка Каменка. Рассмотрев материалы дела, суд вынес обвинительный приговор и назначил мужчине наказание в виде 2,5 лет лишения свободы", - говорится в распространенном в четверг сообщении.

КРАСНОЯРСК, 31 октября. /ТАСС/. Суд города Ачинск Красноярского края приговорил к 2,5 года лишения свободы 19-летнего мужчину за серию краж в квартирах жителей поселка Каменка, эвакуированных после взрывов на арсенале. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

В главке полиции пояснили ТАСС, что речь идет о мародере, которого задержали в Каменке после взрывов в августе. Тогда из-за ЧП жители поселка были эвакуированы.

Как установили сотрудники полиции, молодой человек разбивал окна и проникал в квартиры, где похищал деньги, ювелирные украшения, сотовые телефоны, различные гаджеты, а также бытовую технику. Сумма причиненного ущерба составила более 80 тыс. рублей.

Взрывы и пожар на военном складе в Ачинском районе произошли 5 августа, возгорание было потушено на следующий день. Погиб один человек, 14 пострадали. Еще 25 человек получили травмы при взрывах, прогремевших 9 августа.