Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае

Суд приговорил мародера из пострадавшей от взрывов Каменки к 2,5 года лишения свободы

19-летний мужчина разбивал окна и проникал в квартиры, где похищал деньги, ювелирные украшения, гаджеты и бытовую технику

КРАСНОЯРСК, 31 октября. /ТАСС/. Суд города Ачинск Красноярского края приговорил к 2,5 года лишения свободы 19-летнего мужчину за серию краж в квартирах жителей поселка Каменка, эвакуированных после взрывов на арсенале. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

"Следователи полиции доказали вину мужчины в шести эпизодах краж из квартир жителей поселка Каменка. Рассмотрев материалы дела, суд вынес обвинительный приговор и назначил мужчине наказание в виде 2,5 лет лишения свободы", - говорится в распространенном в четверг сообщении.

На эту тему
Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае. Главное

В главке полиции пояснили ТАСС, что речь идет о мародере, которого задержали в Каменке после взрывов в августе. Тогда из-за ЧП жители поселка были эвакуированы.

Как установили сотрудники полиции, молодой человек разбивал окна и проникал в квартиры, где похищал деньги, ювелирные украшения, сотовые телефоны, различные гаджеты, а также бытовую технику. Сумма причиненного ущерба составила более 80 тыс. рублей.

Взрывы и пожар на военном складе в Ачинском районе произошли 5 августа, возгорание было потушено на следующий день. Погиб один человек, 14 пострадали. Еще 25 человек получили травмы при взрывах, прогремевших 9 августа.

Теги
РоссияКрасноярский крайВзрывы на территории воинской части в Красноярском крае
Реклама на ТАСС
В Иркутской области задержали еще одного фигуранта дела о массовой драке в Новосибирске
Суд отправил его под стражу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС