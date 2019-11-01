Один человек пострадал при пожаре в студенческом общежитии в Кемерове

КЕМЕРОВО, 1 ноября. /ТАСС/. Один человек пострадал в результате пожара в студенческом общежитии Кузбасского государственного технического университета (КузГТУ) в Кемерове, где днем в пятницу произошло возгорание в одной из жилых комнат. Пострадавший в состоянии средней степени тяжести госпитализирован, сообщили ТАСС в пресс-службе Медицины катастроф Кузбасса.

"Один пострадавший, он госпитализирован с отравлением угарным газом в состоянии средней степени тяжести", - рассказали в пресс-службе.

По данным ГУ МЧС России по Кемеровской области, возгорание произошло в жилой комнате на шестом этаже девятиэтажного общежития, в настоящий момент пожар полностью ликвидирован, площадь возгорания составила 18 кв. метров. Эвакуация людей проводилась с использованием автолестницы. Около 40 человек покинули общежитие самостоятельно по лестницам, еще порядка 20 эвакуировали спасатели.

"Предварительная причина [возгорания] - нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования", - рассказали ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.