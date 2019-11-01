В ГИБДД сообщили, что устроивший массовое ДТП в Томске водитель был лишен прав

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Водитель, устроивший массовую аварию в Томске, в которой есть жертвы и пострадавшие, был лишен водительских прав. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД.

"Водитель был лишен права управления транспортным средством", - сказали в ведомстве. По данным ГИБДД, "1 ноября в 09:30 в Томске водитель, управляя автомобилем Renault Logan, выехал на тротуар, где совершил наезд на опору уличного освещения, а продолжив движение, совершил наезд на четырех пешеходов, после чего наехал на стоящую по ходу движения машину SsangYong Kyron, которая после столкновения выехала на проезжую часть и совершила столкновение с автобусом городского маршрута, который перевозил 17 пассажиров", - сообщили в управлении.

Как отметили в ГИБДД, в результате ДТП один пешеход погиб, три пешехода и пассажир машины SsangYong Kyron получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Ранее в пресс-службе УМВД по региону сообщили, что в ДТП погиб один и пострадали пятеро человек.