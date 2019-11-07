Новое жилье получили почти половина семей, подавших заявления после паводка в Приангарье

ИРКУТСК, 7 ноября. /ТАСС/. Более 3 тыс. семей приобрели новое жилье взамен утраченного во время паводков, которые летом прошли в Иркутской области, это почти половина из тех, кто подал заявления. Об этом в четверг говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.
"По данным, актуальным на вечер 6 ноября, жители подтопленных населенных пунктов получили 6423 сертификата, из которых уже оплачен 3061 сертификат на общую сумму из средств федерального и областного бюджетов 8,99 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимира Родионова.
Граждане, которые сертификаты получили, но еще их не реализовали, находятся в поиске жилья или ожидают его строительства. Дома для пострадавших возводятся в Тулуне и Нижнеудинске. Первые строения должны быть готовы к концу года.
Всего власти приняли от пострадавших 6 тыс. 898 заявлений на выдачу жилищных сертификатов.
Летом в Иркутской области прошли две волны паводков. В результате погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, почти 7 тыс. строений подлежат сносу.