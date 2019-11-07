Новое жилье получили почти половина семей, подавших заявления после паводка в Приангарье

ИРКУТСК, 7 ноября. /ТАСС/. Более 3 тыс. семей приобрели новое жилье взамен утраченного во время паводков, которые летом прошли в Иркутской области, это почти половина из тех, кто подал заявления. Об этом в четверг говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

"По данным, актуальным на вечер 6 ноября, жители подтопленных населенных пунктов получили 6423 сертификата, из которых уже оплачен 3061 сертификат на общую сумму из средств федерального и областного бюджетов 8,99 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимира Родионова.