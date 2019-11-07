Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Паводок в Иркутской области

Новое жилье получили почти половина семей, подавших заявления после паводка в Приангарье

Жителям подтопленных населенных пунктов оплачены более 3 тыс. сертификатов

ИРКУТСК, 7 ноября. /ТАСС/. Более 3 тыс. семей приобрели новое жилье взамен утраченного во время паводков, которые летом прошли в Иркутской области, это почти половина из тех, кто подал заявления. Об этом в четверг говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

"По данным, актуальным на вечер 6 ноября, жители подтопленных населенных пунктов получили 6423 сертификата, из которых уже оплачен 3061 сертификат на общую сумму из средств федерального и областного бюджетов 8,99 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимира Родионова.

На эту тему
Паводок в Иркутской области. Главное

Граждане, которые сертификаты получили, но еще их не реализовали, находятся в поиске жилья или ожидают его строительства. Дома для пострадавших возводятся в Тулуне и Нижнеудинске. Первые строения должны быть готовы к концу года.

Всего власти приняли от пострадавших 6 тыс. 898 заявлений на выдачу жилищных сертификатов.

Летом в Иркутской области прошли две волны паводков. В результате погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, почти 7 тыс. строений подлежат сносу.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
Реклама на ТАСС
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на границе Тувы и Монголии
По данным Единой геофизической службы РАН, его эпицентр находился в 173 км от Кызыла
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС