Спасатели в Новосибирской области обнаружили двух пропавших охотников погибшими

НОВОСИБИРСК, 11 ноября. /ТАСС/. Тела двоих охотников, пропавших на озере Убинское в Новосибирской области, обнаружены военными и переданы полиции, сообщается на официальной странице Аварийно-спасательной службы (АСС) Новосибирской области в соцсети "ВКонтакте".

"Военным с помощью беспилотного летательного аппарата удалось найти на озере лодку и рядом два тела мужчин. Силами Куйбышевского и Карасукского отрядов АСС НСО тела погибших были доставлены на берег и переданы сотрудникам полиции", - говорится в сообщении.

Двое жителей Новосибирской области 1 ноября на лодке с подвесным мотором вышли на озеро Убинское (второе по величине в Новосибирской области, площадью 436 кв. км, с максимальной глубиной два метра). Поиски начались 3 ноября. В поисках участвовали более 30 человек, среди которых сотрудники полиции, местные жители, спасатели областной аварийно-спасательной службы и специалисты МЧС России. Также работают 16 единиц техники.