Семерых пострадавших в ДТП под Красноярском перевели в больницу Тувы

КРАСНОЯРСК, 11 ноября. /ТАСС/. Семеро жителей Тувы, пострадавших в ДТП с участием микроавтобуса в Новоселовском районе Красноярского края, переведены в республиканскую больницу № 1. Об этом в понедельник сообщил на аппаратном совещании главы Тувы министр здравоохранения региона Орлан Донгак.

"Семь человек с различными травмами, в основном черепно-мозговые травмы, травмы грудной клетки. Часть из них транспортированы родственниками на своих машинах, четверых человек перевезли бригады санитарной авиации в республиканскую больницу № 1 (Кызыл - прим. ТАСС)", - сказал Донгак.

По его словам, в Новоселовской центральной районной больнице (Красноярский край) остаются две женщины в возрасте 32 и 33 лет. Их состояние тяжелое, но стабильное. В понедельник будет решаться вопрос о переводе женщин в краевую больницу в Красноярск.

Микроавтобус, ехавший из Красноярска в Кызыл, в ночь на воскресенье врезался в стоящий "Камаз". Погибли двое - водитель и его сменщик, у одного из них осталось пять детей. В ДТП пострадали десять человек, девять из них были госпитализированы, один был направлен на амбулаторное лечение.

Глава МВД по Туве Юрий Поляков сообщил на совещании, что микроавтобус принадлежал официальному перевозчику, имеющему лицензию. Водитель и его напарник были пристегнуты ремнями безопасности. Единственное выявленное нарушение - отсутствие тахографа.

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