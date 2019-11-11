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Шахта "Заречная" в Кузбассе планирует погасить долги по зарплате к концу ноября

Около 50 сотрудников входящего в состав "Заречной" шахтоучастка "Октябрьский" ранее отказались выходить на смену из-за задолженности по заработной плате

КЕМЕРОВО, 11 ноября. /ТАСС/. Задолженность по заработной плате на шахте "Заречная" (находится под управлением УК "Полысаевская") в Кузбассе, где горняки из-за невыплаты отказались выходить на смену, должна быть погашена до конца ноября текущего года. Общая сумма задолженности составляет порядка 40 млн рублей, сообщили в понедельник в департаменте угольной промышленности региона в ответ на запрос ТАСС.

"Задолженность по заработной плате работникам предприятий АО "Шахта "Заречная" составляет 40 млн рублей (остаток за сентябрь 2019 г.). <…> При поступлении денежных средств руководство предприятий планирует произвести погашение вышеуказанной задолженности. Ориентировочный срок погашения до 29 ноября текущего года", - сообщили в департаменте.

Ранее ТАСС сообщал, что около 50 сотрудников входящего в состав "Заречной" шахтоучастка "Октябрьский" отказались выходить на смену из-за задолженности по заработной плате. В департаменте пояснили, что угроза приостановления работы предприятия или невыполнения планов по добыче отсутствует, так как основной состав сотрудников находится на рабочих местах. "Доля работников, находящихся в вынужденных отпусках, составляет 2% от всего трудового коллектива", - говорится в ответе на запрос.

Шахта "Заречная" является одним из градообразующих предприятий кузбасского моногорода Полысаево. Предприятие добывает уголь энергетических марок, цены на который на мировых рынкам в 2019 году значительно упали. Из-за этого на "Заречной" и входящем в ее состав шахтоучастке "Октябрьский" были снижены темпы по добыче угля, и с июля текущего года стали возникать проблемы с выплатой заработной платы.

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