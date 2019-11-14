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Паводок в Иркутской области

Число нуждающихся после паводка во временном жилье сократилось в Приангарье до 124 человек

Сейчас действуют два пункта временного размещения в Тулуне

ИРКУТСК, 14 ноября. /ТАСС/. Число пострадавших от паводка жителей Иркутской области, которые остаются в пунктах временного размещения (ПВР), за две недели сократилось на 52 человека. Сейчас во временном жилье все еще нуждаются 124 человека, сообщил в четверг журналистам министр социального развития, опеки и попечительства региона Владимир Родионов.

По данным на 31 октября, в ПВР находились 176 человек.

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"На сегодня у нас остались [действующими] два пункта в Тулуне, в которых проживают всего 124 человека. Еще есть порядка 300 мест свободных, которые могут принять людей, если им необходимо проживание", - сказал Родионов.

Во время наводнения в Иркутской области было создано пять пунктов временного размещения: два в Тулуне, по одному в Нижнеудинске, Чунском и Братском районах. В них было размещено более 400 человек.

Ранее сообщалось, что 3 тыс. 370 пострадавших семей уже приобрели новое жилье, всего заявления подали 6 тыс. 550 семей.

Летом в Иркутской области прошли две волны паводков. В результате погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, почти 7 тыс. строений подлежат сносу.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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