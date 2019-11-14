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Суд оставил в силе приговор экс-главе томского ГУ МЧС по делу о взяточничестве

В июле Михаила Бегуна признали виновным в получении взятки в 300 тыс. рублей и приговорили к семи годам колонии строгого режима

ТОМСК, 14 ноября. /ТАСС/. Апелляционная коллегия Томского областного суда оставила без изменения приговор бывшему главе ГУ МЧС по Томской области Михаилу Бегуну, которого в июле Ленинский районный суд Томска признал виновным в получении взятки в 300 тыс. рублей и приговорил к 7 годам колонии строгого режима. Об этом сообщил на заседании суда представитель апелляционной коллегии, передает корреспондент ТАСС.

"Приговор Ленинского суда от 4 июля 2019 года оставить без изменений" - озвучил решение представитель апелляционной коллегии.

Сам Бегун на суде сообщил, что виновным себя не признает. По его словам, дело в отношении него сфабриковано. Как сообщил журналистам адвокат бывшего главы томского МЧС, решение о дальнейшем обжаловании пока не принято.

Ранее СК на основании материалов регионального управления ФСБ возбудил уголовное дело в отношении Бегуна, который был задержан в июле 2018 года в момент получения взятки в 300 тыс. рублей. Ему было предъявлено обвинение во взятке (ст. 290 УК РФ). Позже в отношении него сотрудники управления ФСБ также возбудили дело о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).

Как установлено судом, Бегун дал указание своему подчиненному незаконно изыскать деньги у подконтрольных томскому ГУ МЧС коммерческих организаций, чтобы помочь оплатить услуги адвокатов для кузбасских сотрудников МЧС, проходящих обвиняемыми по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня". Впоследствии за взятку в 300 тыс. рублей он отдал своему подчиненному распоряжение о незаконной выдаче предпринимателю лицензии на осуществление деятельности, несмотря на отсутствие необходимого для работы оборудования.

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