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В Барнауле устранили аварию, оставившую без тепла дома более чем 2,5 тыс. человек

В двух районах города вводился режим повышенной готовности

БАРНАУЛ, 20 ноября. /ТАСС/. Коммунальные службы устранили прорыв теплосети, из-за которого в Барнауле остались без теплоснабжения дома примерно 2,5 тыс. человек, сообщила в среду пресс-служба администрации города.

Авария на теплосети произошла в ночь на среду. Без теплоснабжения из-за порыва остались три детских сада, где отменили занятия, и 26 домов с население около 2,5 тыс. человек. В двух районах города - Октябрьском и Железнодорожном - вводился режим повышенной готовности.

"Авария на ул. Ленина, 142 устранена. Приступили к заполнению магистрали теплоносителем. По истечению 2-2,5 часов тепло будет подано в дома", - сказали в пресс-службе.

Прошлой зимой в Алтайском крае и, в частности, в Барнауле неоднократно происходили аварии на водо- и теплосетях. Износ этих линий жилищно-коммунального хозяйства в регионе достигает порядка 50-70%. Несколько коммунальных аварий произошли на сетях уже в новом отопительном периоде.

Теги
РоссияАлтайский край
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