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Число пострадавших в ДТП с автобусом под Красноярском увеличилось до шести

Ранее сообщалось о четверых пострадавших

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Число пассажиров автобуса, пострадавших в ДТП на трассе под Красноярском, выросло до шести человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю сообщали о четверых пострадавших.

"На 13-м км трассы Енисейск - Пировское автобус ПАЗ (следовал по маршруту Красноярск - Усть-Кемь) съехал с дороги и попал в пойму реки Тюменихи, после чего опрокинулся. В результате шесть пассажиров получили телесные повреждения и после оказания медицинской помощи направлены на амбулаторное лечение", - сказали в ГИБДД.

Всего вместе с водителем в автобусе было 17 человек. Пассажирами были рабочие, ехавшие на одно из предприятий Северо-Енисейского района.

Теги
РоссияКрасноярский край
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