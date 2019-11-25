В Красноярске после ДТП с участием двух автобусов госпитализированы два человека

КРАСНОЯРСК, 25 ноября. /ТАСС/. Два человека госпитализированы после столкновения двух пассажирских автобусов в Красноярске, говорится в сообщении Следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии, размещенном на сайте ведомства.

ДТП произошло утром в понедельник на улице Крупской. "В городе Красноярске в результате ДТП с участием маршрутных автобусов два человека госпитализированы. По данному факту начата доследственная проверка", - говорится в сообщении.

По данным полиции, всего в ДТП пострадало шесть человек. Как сообщали ТАСС в региональном Минздраве, медицинская помощь оказывалась врачами скорой помощи на месте.