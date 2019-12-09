Пожар в общежитии в Иркутской области ликвидирован

ИРКУТСК, 9 декабря. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в общежитии педагогического колледжа в поселке Бохан в Иркутской области. Об этом в понедельник сообщается на сайте регионального управления МЧС.

"9 декабря пожарно-спасательные подразделения МЧС России принимали участие в ликвидации пожара по улице Инкижинова в поселке Бохан, произошло возгорание в общежитии педагогического колледжа. В 12:20 (07:20 мск) пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

Площадь пожара составила около 160 кв. м. В деревянном двухэтажном общежитии проживают 60 человек. Когда произошло возгорание, в здании находились семь человек, они эвакуировались. В результате происшествия никто не пострадал.

Поселок Бохан находится в 120 км от Иркутска.