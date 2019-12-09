Новосибирский облсуд признал законным УДО осужденного за хищение экс-депутата

НОВОСИБИРСК, 9 декабря. /ТАСС/. Новосибирский областной суд отклонил жалобу прокуратуры на решение суда об удовлетворении прошения об УДО бывшего директора новосибирского ЦУМа, экс-депутата Заксобрания Новосибирской области Юрия Глазычева. Об этом в понедельник ТАСС сообщил старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин.

"Новосибирский областной суд отклонил апелляцию прокуратуры и оставил в силе решение Калининского районного суда об УДО Глазычева", - сказал Лямкин.

В 2016 году Глазычев был осужден на пять лет за хищение почти 1 млрд рублей. Калининский районный суд Новосибирска 17 октября удовлетворил прошение экс-депутата об УДО, прокуратура Новосибирской области 31 октября обжаловала это решение суда.

Глазычев признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) за хищение в составе группы лиц 949,7 млн рублей, предоставленных ЦУМу банком "Уралсиб" в кредит на покупку акций ОАО "ГУМ".

ЦУМ - старейший торговый центр Новосибирска, расположенный в центре города. Площадь четырехэтажного здания составляет 12,5 тыс. кв. метров. По данным независимой оценки, проведенной по заказу миноритариев в 2015 году, стоимость имущества ЦУМа составляла 883 млн рублей.