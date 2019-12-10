Правительство Красноярского края сняло режим ЧС, введенный после прорыва дамбы

КРАСНОЯРСК, 10 декабря. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации, введенный в Красноярском крае в октябре после прорыва дамбы на золотодобывающем прииске, где погибли 17 человек, снят. Соответствующее решение принято во вторник на заседании регионального правительства.

На эту тему

"Все необходимые мероприятия в зоне ЧС завершены, с учетом этого предлагается отменить режим ЧС на территории края", - сказал на заседании первый заместитель начальника ГУ МЧС России по региону Вадим Сизых. Члены регионального правительства поддержали это решение.

По его словам, режим ЧС сохраняется на муниципальном уровне.