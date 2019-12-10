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Расследование дела о прорыве дамбы в Красноярском крае

Правительство Красноярского края сняло режим ЧС, введенный после прорыва дамбы

Первый заместитель начальника ГУ МЧС России по региону Вадим Сизых сообщил, что все необходимые мероприятия в зоне ЧС проведены

КРАСНОЯРСК, 10 декабря. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации, введенный в Красноярском крае в октябре после прорыва дамбы на золотодобывающем прииске, где погибли 17 человек, снят. Соответствующее решение принято во вторник на заседании регионального правительства.

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"Все необходимые мероприятия в зоне ЧС завершены, с учетом этого предлагается отменить режим ЧС на территории края", - сказал на заседании первый заместитель начальника ГУ МЧС России по региону Вадим Сизых. Члены регионального правительства поддержали это решение.

По его словам, режим ЧС сохраняется на муниципальном уровне.

Теги
РоссияКрасноярский крайРасследование дела о прорыве дамбы в Красноярском крае
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