Власти Иркутской области рассчитывают устранить последствия наводнения к августу 2020 года

ТАСС, 14 декабря. Ликвидацию последствий паводка в Иркутской области планируется завершить в августе 2020 года, сообщил в субботу врио губернатора региона Игорь Кобзев во время рабочей поездки в районы, пострадавшие от наводнения.

"Осмотрев стройплощадки, я вижу, что движение вперед есть: глобальные проекты, в том числе в части будущего проживания жителей, создания инфраструктуры, реализуются. Надеюсь, что с учетом полного восстановления и создания инфраструктуры мы справимся с ликвидацией последствий паводка к августу следующего года", - сказал Кобзев, слова которого приводятся в сообщении на сайте правительства региона.

Врио губернатора начал знакомство с регионом с посещения районов, наиболее пострадавших во время летнего наводнения - Тулунского и Нижнеудинского. Кобзев осмотрел стройплощадку в микрорайоне Угольщиков в Тулуне, где строятся три двухэтажных многоквартирных дома - каждый на 24 семьи. К концу года строители должны возвести кровли, а сдача трех домов ожидается в марте 2020 года. Также там планируется построить 10 пятиэтажных домов, проект проходит необходимые экспертизы.

В микрорайоне Угольщиков идет строительство школы на 1275 мест - сдача объекта планируется в августе 2020 года. Игорь Кобзев также посетил детское отделение Тулунской районной больницы, где пообщался с пациентами и медиками, побывал в школе №6 Тулуна, отремонтированной после затопления, где учатся около 900 детей, в том числе те, кто ранее посещали закрытую после наводнения школу №20. Врио губернатора осмотрел микрорайон Березовая Роща - площадка определена под индивидуальную жилую застройку, там возводится одновременно 37 домов, 25 из них должны быть готовы в конце декабря.

Как сообщили в пресс-службе ОНФ, в Тулуне Кобзев пообщался с местной жительницей, которая из-за отсутствия права собственности на разрушенный дом, живет в бане. Врио губернатора пообещал женщине помочь в решении ее проблемы. В Нижнеудинске врио губернатор взял на контроль проблему 93-летней Галиной Лобановой - ее дом разделен на двух хозяев, каждая половина имеет свой номер, и женщине не дают документы на капремонт.

О паводке

Иркутская область оказалась в центре внимания с связи с разрушительным паводком, затронувшим город Тулун и еще более 100 населенных пунктов. В результате половодья погибли 26 человек, в восьми районах области было подтоплено почти 11 тыс. домов, порядка 7 тыс. строений подлежит сносу.

Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко неоднократно подвергался критике федеральных властей, особенно в части ликвидации последствий масштабных летних паводков. В четверг Левченко подал в отставку. Президент РФ в тот же день назначил врио главы региона 53-летнего Игоря Кобзева, ранее занимавшего пост заместителя главы МЧС.

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