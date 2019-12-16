Власти Иркутской области планируют ликвидировать последствия паводков к сентябрю 2022 года

"До 20 декабря мною будет дано поручение правительству области откорректировать программу ликвидации последствий ЧС с разбивкой на три этапа. <…> Планируем, что к 1 сентября 2022 года мы полностью завершим проведение всех ликвидационных мероприятий", - сказал Кобзев.

ИРКУТСК, 16 декабря. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев до 20 декабря поручит правительству региона скорректировать программу ликвидации последствий паводка в регионе, чтобы до 2022 года устранить все последствия ЧС, которое произошло летом. Об этом он сообщил в понедельник на оперативном совещании с членами правительства области.

Он уточнил, что первый этап завершится до 1 августа 2020 года и должен закрыть все вопросы, "которые носят оперативный характер", в частности проблемы с жильем и инфраструктурой. К 1 августа 2021 власти планируют закончить проведение "экспертизных мероприятий" и уже 1 сентября 2022 года полностью ликвидировать последствия паводков.

Банкам предложат списать долги

Кобзев также сообщил, что намерен обратиться к руководству банков с предложением списать кредитные обязательства пострадавшим от паводков жителям, которые относятся к социально незащищенным слоям населения - это ветераны, многодетные семьи, малоимущие и другие категории.

"Предлагаю проработать с банковским сектором вопрос о списании кредитных обязательств с населения, относящегося к там называемым социально незащищенным категориям - многодетные семьи, дети-сироты, ветераны войны, труженики тыла, дети войны и другие. Мы должны этот формат скорректировать, актуализировать и представить банковскому сообществу. Надеюсь, что понимание найдем", - сказал Кобзев.

Ранее правительство Иркутской области договаривалось с банками только о реструктуризации кредитов пострадавшим от паводка жителям. Сбербанк провел реструктуризацию задолженности ряда пострадавших граждан, а Россельхозбанк и Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) заявили об изменении условий кредитования бизнеса с подтопленных территорий.

Иркутская область оказалась в центре внимания с связи с разрушительным паводком, затронувшим город Тулун и еще более 100 населенных пунктов. В результате половодья погибли 26 человек, в восьми районах области было подтоплено почти 11 тыс. домов, порядка 7 тыс. строений подлежит сносу.

Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко неоднократно подвергался критике федеральных властей, особенно в части ликвидации последствий масштабных летних паводков. Левченко подал в отставку 12 декабря. Президент РФ Владимир Путин в тот же день назначил врио главы региона 53-летнего Игоря Кобзева, ранее занимавшего пост заместителя главы МЧС.