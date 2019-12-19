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Паводок в Иркутской области
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В Тулуне планируют создать ТОР и транспортную инфраструктуру

Региональные власти оценивают ущерб бизнесу в городе от летних паводков в 1,4 млрд рублей

ИРКУТСК, 19 декабря. /ТАСС/. Территория опережающего развития (ТОР) и новая транспортная инфраструктура будут созданы в пострадавшем от паводков иркутском Тулуне, сообщил в четверг ТАСС временно исполняющий обязанности губернатора региона Игорь Кобзев.

Президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции 19 декабря, отвечая на вопрос журналиста, отметил, что в Иркутской области сохраняется ряд проблем, связанных с последствиями паводков. Комментируя назначение врио губернатора Кобзева, ранее занимавшего пост заместителя главы МЧС, Путин сказал, что Приангарью нужен специалист, который сможет справиться с решением этих проблем.

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"Мы должны построить [жилье], людей разместить, разобрать все строения, которые были подвергнуты наводнению, и сделать безопасные зоны. [Должны] создать транспортную инфраструктуру, территорию опережающего развития [в Тулуне], привлечь инвесторов, чтобы люди получили рабочие места. Мы для себя срок поставили - до 1 августа 2020 года все оперативные вопросы должны быть завершены. Дальше плановый порядок: экспертиза проектов берегоукрепления, расчистка русел, все, что связано с безопасностью", - сказал Кобзев.

Территория опережающего развития необходима Тулуну для того, чтобы восстановить экономику города. По оценке региональных властей, ущерб от летних паводков малому и среднему бизнесу в Тулуне составил порядка 1,4 млрд рублей. Инвесторы, которые будут реализовывать проекты в ТОР и создавать рабочие места, получат льготы и преференции.

Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол, комментируя ТАСС планы по ТОР, отметил, что Тулун - это "очень интересная с точки зрения инвестиционной привлекательности территория".

"Тулун - это очень интересный транспортно-логистический узел, там Транссиб, дорога идет на север, есть полезные ископаемые в районе. Это действительно то муниципальное образование, которое вполне может стать, если приложить усилия, определенным драйвером роста", - сказал спикер заксобрания.

О паводках

Иркутская область оказалась в центре внимания в связи с разрушительными паводками, затронувшими летом город Тулун и еще более 100 населенных пунктов. В результате погибли 26 человек, в восьми районах области было подтоплено почти 11 тыс. домов, порядка 7 тыс. строений подлежит сносу.

Федеральные власти указывали на неэффективную работу правительства Иркутской области при ликвидации последствий наводнения, в первую очередь, низкие темпы обеспечения жильем пострадавших. Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко подал в отставку 12 декабря. Путин в тот же день назначил врио главы региона 53-летнего Игоря Кобзева.

В новость были внесены изменения (16:40 мск) —  добавлен комментарий спикера заксобрания в пятом абзаце

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияИркутская областьПаводок в Иркутской областиКобзев, Игорь Иванович
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