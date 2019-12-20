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Один человек погиб в ДТП с бензовозом и мазутовозом в Кузбассе

По предварительным данным, причиной аварии стал выезд мазутовоза на встречную полосу

КЕМЕРОВО, 20 декабря. /ТАСС/. Человек, ехавший в кабине бензовоза, столкнувшегося с мазутовозом в Кемеровской области, погиб в результате ДТП, говорится в сообщении пресс-службы регионального ГУ МВД.

"По предварительным данным, водитель мазутовоза из Томской области не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с бензовозом из Новосибирской области. В результате ДТП погиб один человек, следовавший в кабине бензовоза", - отмечается в сообщении.

Около 14:10 (10:10 мск) на территории Топкинского района Кемеровской области столкнулись два грузовых автомобиля - бензовоз и мазутовоз. В результате произошел разлив топлива с последующим воспламенением. Как сообщал ТАСС источник в экстренных службах, два человека, находившихся в кабине одного из автомобилей, спасены, они отказались от госпитализации. Состояние водителя второй машины было неизвестно.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"), предусматривающей максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы. На месте ДТП в обе стороны перекрыто движение транспорта.

Теги
РоссияКемеровская область
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