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Красноярский край предложил расширить зону активной борьбы с лесными пожарами на 3 млн га

Для обеспечения охраны лесов на этой территории потребуется увеличить численность сотрудников авиаотделений на 112 человек

КРАСНОЯРСК, 20 декабря. /ТАСС/. Власти Красноярского края предлагают передать 3 млн га леса из зоны контроля - территории, на которой борьбу с лесными пожарами обычно ведут лишь при угрозе населенным пунктам или объектам экономики, в состав активно охраняемой территории, сообщили в пятницу ТАСС в Минлесхозе региона.

Вопрос о борьбе с лесными пожарами был поднят во время большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

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"В качестве первого шага предлагается перевести порядка 3 млн га лесов [южной части Байкитского и Тунгусско-Чунского лесничеств] из зоны контроля в активно охраняемую территорию. Для обеспечения охраны лесов на указанной территории потребуется увеличить численность сотрудников существующих авиаотделений на 112 человек. <...> Все соответствующие предложения Минлесхоз Красноярского края направил в федеральные органы исполнительной власти", - сказал представитель министерства.

Площадь лесов в Красноярском крае составляет почти 159 млн га. Вся лесная площадь разделена по зонам пожаротушения. В зону контроля, удаленную и труднодоступную территорию на севере региона, входит более 120 млн га.

Кроме того, в крае считают необходимым создать специализированный лесопожарный центр по тушению лесных пожаров в северных приарктических территориях. По расчетам, для тушения пожаров в приарктической зоне необходимо создать шесть авиационных отделений: Таймырское, Байкитское, Туруханское, Эвенкийское, Чемдальское и Борское.

Лесные пожары начались в труднодоступных районах Красноярского края, Иркутской области, Бурятии, Забайкалья и Якутии в июле текущего года. Их площадь составила около 1% от общей площади лесного фонда страны. В начале ноября начальник управления охраны, защиты и воспроизводства лесов Рослесхоза Михаил Козлов сообщил, что лесные пожары, по предоставленным регионами данным, причинили ущерб в 14 млрд рублей. Окончательно ущерб будет подсчитан по итогам всего года.

Теги
РоссияЛесные пожары в РоссииКрасноярский крайБольшая пресс-конференция Владимира Путина - 2019
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